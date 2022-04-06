В Авачинской бухте продолжается генеральная уборка

С начала реализации проекта «Генеральная уборка Авачинской бухты» было поднято 23 судна, сообщил заместитель председателя правительства Камчатского края Сергей Миронов.

По словам С.Миронова, в целом предполагается поднять 84 судна. В процессе удаления сейчас находится порядка 13 судов. С начала реализации проекта было поднято 23 судна, они были извлечены в рамках разных контрактов. Из них три судна находились в акватории порта.

«Одно было удалено в рамках государственного контракта, выполняемого «Камчатским водоканалом» для реализации проекта глубоководного выпускного коллектора от КОС «Чавыча», второе судно было удалено предпринимателем в бухте Сероглазка, третье — это судно «Ронд», которое мы благополучно отправили на утилизацию, — сказал он. — Реализация проекта будет продолжаться, как только будет утверждён порядок возмещения затрат на подъём и утилизацию судов».

Шхуна «Ронд» затонула около четырех лет назад возле бывшего судоремонтного завода «Фреза». Судно весит более 300 тонн, его длина — чуть больше 30 метров. Шхуну ставили на киль с помощью системы рычагов и блоков, корпус подрядная организация укрепила специальными «пластырями». Затем судно отбуксировали на утилизацию в район СРВ. Корпус будет распилен, а металл вторично использован.

«Четыре года мы занимались подъемом данного судна. Работало несколько подрядных организаций. Наконец компания «НикАрт» поставила судно на киль. Затонувшее судно не позволяло обустраивать стоянку для яхт и тем самым мешало развитию туристической инфраструктуры. Сейчас на этом месте мы планируем разместить понтон, где смогут размещаться до 12 яхт, которые будут вывозить наших туристов на морские прогулки», — рассказал заместитель генерального директора АО «Корпорация развития Камчатского края» Олег Сыричко.

Он отметил, что «Ронд» стал третьим судном, поднятым при участии Корпорации развития Камчатки со дна Петропавловской гавани, на акватории которой продолжается формирование международной яхтенной марины.

Ранее удалось поднять и утилизировать рыболовные сейнеры «Снегирёво» и «Моннерон». Они затонули в тот период, когда еще существовал судоремонтный завод «Фреза».

Напомним, во время визита Михаила Мишустина на Дальний Восток летом 2020 года губернатор Камчатки В. Солодов заручился поддержкой вице-премьера РФ по вопросу очистки бухты от металлолома.

Фото: портал правительства Камчатского края