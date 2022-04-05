В Кольском заливе построят базу снабжения флота

Летом 2025 года на западном берегу Кольского залива появится транспортный хаб.

Как сообщает правительство Мурманской области, по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики ООО «Корд Компани» построит круглогодичную базу снабжения флота. На выделенном земельном участке площадью более 11 тыс. кв. метров, примыкающем к Кольскому заливу, будут возведены офисные помещения, проложена ливневая канализация, очистные сооружения, проведено благоустройство. Территорию базы снабжения флота в целях безопасности обнесут забором, установят освещение. Для перемещения транспорта и грузов от автодороги будет построен проезд.

Складские мощности будут включать в себя два металлических ангара, бетонную площадку и автомобильный проезд. Строения общей площадью 6,3 тыс. кв. метров будут ориентированы прежде всего на логистические компании, занятые морскими перевозками.

Объем частных вложений в проект превысит 51,2 млн рублей, отмечается в сообщении. Начало строительных работ запланировано на лето 2022 года.

По словам директора ООО «Корд Компани» Михаила Воробьева, инвестпроект войдет в число мероприятий комплексного развития Мурманского транспортного узла и позволит значительно увеличить объемы перевалки портовых грузов прежде всего за счет оказания услуг по хранению.

«Складские мощности оборудуем с учетом современных требований и будем размещать различные группы товаров, в том числе крупногабаритные грузы, спецтехнику, — рассказал он. — Рассчитываем стать достойными конкурентами крупным транспортным хабам Мурманска – торговому и рыбному портам и складскому терминалу».

Проект «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» реализуется с 2011 года. Он подразумевает строительство и реконструкцию объектов портовой и железнодорожной инфраструктуры на западном и восточном берегах Кольского залива и реконструкцию автодороги «Кола». Комплекс мероприятий включен в Транспортную стратегию РФ до 2030 года.

Фото: портал правительства Мурманской области