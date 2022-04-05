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Обновлен список опасных зон для судоходства
05.04.2022

Обновлен список опасных зон для судоходства


    • Объединенный военный комитет морских страховщиков из Ассоциации рынка Ллойдс (LMA) вчера выпустил новый циркуляр, где опубликован обновленный список территориальных зон, где существует угроза военных действий, пиратства, терроризма и другие опасности.

    В том числе обновления коснулись территориальных вод России.

    Согласно документу, изменения также коснулись внутренних вод России в пределах следующих районов:

    —  Крымский полуостров;

    — река Дон, от Азовского моря до вертикальной линии на 41°E;

    -река Донец, от реки Дон до границы с Украиной.

    «Время от времени Комитет обновляет и распространяет список зон, о заходе в которые судовладельцы обязаны уведомлять страховщиков. Внесение тех или иных зон в список является предпосылкой для индивидуального пересмотра условий договоров страхования между страхователями и их брокерами или страховщиками», – рассказал ранее в эфире телеканала «Россия-24» президент Российской ассоциации морского права (RUMLA) Константин Краснокутский.

    Напомним, что в феврале LMA внес украинские и российские воды Черного и Азовского морей в список повышенных военных рисков.

    «Это первый случай, когда объявляют военную зону не в связи с реальной степенью опасности. Это нечто новое, нечто вроде географических санкций» — отметили источники SeaNews.

    Joint Committee Circular


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