Обновлен список опасных зон для судоходства

Объединенный военный комитет морских страховщиков из Ассоциации рынка Ллойдс (LMA) вчера выпустил новый циркуляр, где опубликован обновленный список территориальных зон, где существует угроза военных действий, пиратства, терроризма и другие опасности.

В том числе обновления коснулись территориальных вод России.

Согласно документу, изменения также коснулись внутренних вод России в пределах следующих районов:

— Крымский полуостров;

— река Дон, от Азовского моря до вертикальной линии на 41°E;

-река Донец, от реки Дон до границы с Украиной.

«Время от времени Комитет обновляет и распространяет список зон, о заходе в которые судовладельцы обязаны уведомлять страховщиков. Внесение тех или иных зон в список является предпосылкой для индивидуального пересмотра условий договоров страхования между страхователями и их брокерами или страховщиками», – рассказал ранее в эфире телеканала «Россия-24» президент Российской ассоциации морского права (RUMLA) Константин Краснокутский.

Напомним, что в феврале LMA внес украинские и российские воды Черного и Азовского морей в список повышенных военных рисков.

«Это первый случай, когда объявляют военную зону не в связи с реальной степенью опасности. Это нечто новое, нечто вроде географических санкций» — отметили источники SeaNews.

Joint Committee Circular