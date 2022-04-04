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Смена руководства в APM Terminals
04.04.2022

Смена руководства в APM Terminals


    • keith svendsen Контейнерные перевозки, Новости, Показать всё

    Мортен Энгельстофт, CEO APM Terminals и член правления A.P. Moller — Maersk A/S, уходит со своего поста с 30 июня 2022 года, сообщили SeaNews в группе. В A.P. Moller — Maersон поработал 36 лет, в том числе последние 6 лет – во главе APMT.

    Представлять APM Terminals в правлении с 1 июля будет Хенриетте Халлберг-Тюгесен. Она работает в группе с 1994 года, занимала различные руководящие должности в Svitzer, Maersk Tankers, Maersk Oil и Maersk Logistics / Damco.

    Новым CEO APMT будет Кит Свендсен, с 2017 года являющийся COO компании. До этого он работал в подразделениях Maersk Line, Maersk Logistics / Damco и APMT в Китае, Великобритании, Турции, Дании и Нидерландах.

    Фото: APMT

     


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