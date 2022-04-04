Контейнерооборот Арктического бассейна в феврале 2022 года увеличился на 12,5%

В феврале 2022 года контейнерооборот портов Арктического бассейна вырос на 12,5% относительно показателя февраля 2021 года.

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Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, большая часть контейнеров прошла в каботаже, который по итогам отчетного месяца увеличился на 12,4%. Экспорт вырос в 2,1 раза.

Доля Арктического бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в феврале 2022 года соответствовала 2,9%.

Груженых контейнеров было обработано на 7,7% больше, чем в феврале 2021 года. Из общего объема груженых 0,8% приходилось на рефконтейнеры, 99,2% – на сухие. 99,6% груженых контейнеров прошло в каботаже, 0,4% – в экспорте.

Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 21,2%.

В феврале 2022 года доля порта Дудинка в общем контейнерообороте Арктического бассейна составляла 46%, на Мурманск приходилось 28,8%, через Архангельск прошло 24,3% контейнеров.

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