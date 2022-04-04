Geodis покупает Keppel Logistics

Geodis объявил о подписании обязывающего соглашения о приобретении логистического подразделения Keppel Corporation – Keppel Logistics.

Keppel Logistics специализируется на контрактной логистике. Штаб-квартира находится в Сингапуре, штат состоит почти из 500 сотрудников, в собственности компании находятся собственные складские мощности в Сингапуре, Малайзии и Австралии общей площадью более 200 тыс. кв. м.

Keppel Logistics предлагает своим клиентам комплексные логистические решения B2B and B2C, от складских услуг до доставки последней мили. Сильной стороной компании, как отмечают в Geodis, являются услуги в области многоканальных решений для электронной коммерции.

С приобретением Keppel Logistics Geodis рассчитывает усилить свои позиции на рынке контрактной логистики и услуг для е-коммерции в Сингапуре и Юго-Восточной Азии.

Сделка подлежит согласованию с соответствующими властями, которые, как ожидается, должны быть получены до конца второго квартала этого года. До этого момента обе компании продолжат работать как самостоятельные единицы.

По информации Keppel Corporation, стоимость сделки составляет порядка 80 млн долларов. Чистый убыток is Keppel Logistics по итогам 2021 года после уплата налогов составил 5,2 млн долларов.

Keppel также подписал необязывающее соглашение о продаже 51% в другом своем логистическом активе – совместном предприятии Indo-Trans Keppel Logistics (ITKL) во Вьетнаме своему партнеру по СП, In Do Trans Logistics Corporation.

Фото: Geodis