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Экспорт масличных и продуктов их переработки ограничат
01.04.2022

Экспорт масличных и продуктов их переработки ограничат

    • В целях защиты внутреннего рынка и обеспечения потребностей предприятий переработки подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию поддержала предложенные Минсельхозом меры по стабилизации ситуации на рынке масличных и продуктов их переработки.

    «В настоящее время на фоне резкого роста мировых цен на подсолнечное масло и масличные отмечается повышенный спрос на российскую продукцию. Это влечет за собой риски значительного увеличения ее экспорта в ущерб потребностям внутреннего рынка», – говорится в сообщении Минсельхоза.

    Инициатива Минсельхоза содержит ряд мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования. В частности, ведомство предлагает ввести с 15 апреля по 31 августа 2022 года нетарифные квоты на экспорт:

    • подсолнечного масла (в объеме 1,5 млн тонн),
    • шрота (700 тыс. тонн).

    Предусматривается, что они будут распределены между производителями по историческому принципу. Кроме того, планируется установить временный запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса с 1 апреля по 31 августа текущего года.

    С учетом возрастающего мирового спроса на сою и продукты ее переработки, значимые для отрасли животноводства, министерство считает целесообразным ограничить число пунктов пропуска, через которые возможен вывоз данной продукции. Для соевого шрота предлагается сохранить только морской пункт пропуска в Калининградской области, а для сои – пункты пропуска в Дальневосточном федеральном округе.

    В Минсельхозе рассчитывают, что принятые меры исключат возможность дефицита и скачкообразного повышения стоимости сырья и социально значимой продукции в условиях значительного роста спроса и мировых цен на продовольствие.

    Фото: classpic.ru

     


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