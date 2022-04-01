Экспорт масличных и продуктов их переработки ограничат

В целях защиты внутреннего рынка и обеспечения потребностей предприятий переработки подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию поддержала предложенные Минсельхозом меры по стабилизации ситуации на рынке масличных и продуктов их переработки.

«В настоящее время на фоне резкого роста мировых цен на подсолнечное масло и масличные отмечается повышенный спрос на российскую продукцию. Это влечет за собой риски значительного увеличения ее экспорта в ущерб потребностям внутреннего рынка», – говорится в сообщении Минсельхоза.

Инициатива Минсельхоза содержит ряд мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования. В частности, ведомство предлагает ввести с 15 апреля по 31 августа 2022 года нетарифные квоты на экспорт:

подсолнечного масла (в объеме 1,5 млн тонн),

шрота (700 тыс. тонн).

Предусматривается, что они будут распределены между производителями по историческому принципу. Кроме того, планируется установить временный запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса с 1 апреля по 31 августа текущего года.

С учетом возрастающего мирового спроса на сою и продукты ее переработки, значимые для отрасли животноводства, министерство считает целесообразным ограничить число пунктов пропуска, через которые возможен вывоз данной продукции. Для соевого шрота предлагается сохранить только морской пункт пропуска в Калининградской области, а для сои – пункты пропуска в Дальневосточном федеральном округе.

В Минсельхозе рассчитывают, что принятые меры исключат возможность дефицита и скачкообразного повышения стоимости сырья и социально значимой продукции в условиях значительного роста спроса и мировых цен на продовольствие.

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