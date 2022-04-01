«Газпром нефть» заправил «Северный полюс» ультранизкосернистым топливом

«Газпромнефть Марин Бункер», оператор бункерного бизнеса «Газпром нефти», предоставил топливо для первой заправки российского исследовательского судна «Северный полюс», сообщила пресс-служба «Газпром нефти».

Самодвижущаяся платформа «Северный полюс», построенная на «Адмиралтейских верфях» в Петербурге, будет использовать ультранизкосернистое моторное топливо производства Омского НПЗ.

Конструкция «Северного полюса» позволяет судну самостоятельно двигаться во льдах и до двух лет дрейфовать вместе с арктическими ледовыми полями. На борту платформы размещены 16 лабораторий для проведения океанографических, геологических, биологических, гидрохимических, геофизических работ, а также космических и спутниковых наблюдений. На станции смогут одновременно работать 34 ученых.

Фото: «Газпром нефть»