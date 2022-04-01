Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
«Газпром нефть» заправил «Северный полюс» ультранизкосернистым топливом
01.04.2022

«Газпром нефть» заправил «Северный полюс» ультранизкосернистым топливом


    • «Газпромнефть Марин Бункер», оператор бункерного бизнеса «Газпром нефти», предоставил топливо для первой заправки российского исследовательского судна «Северный полюс», сообщила пресс-служба «Газпром нефти».

    Самодвижущаяся платформа «Северный полюс», построенная на «Адмиралтейских верфях» в Петербурге, будет использовать ультранизкосернистое моторное топливо производства Омского НПЗ.

    Конструкция «Северного полюса» позволяет судну самостоятельно двигаться во льдах и до двух лет дрейфовать вместе с арктическими ледовыми полями. На борту платформы размещены 16 лабораторий для проведения океанографических, геологических, биологических, гидрохимических, геофизических работ, а также космических и спутниковых наблюдений. На станции смогут одновременно работать 34 ученых.

    Фото: «Газпром нефть»


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    10.01.2022
    Обзор мирового рынка бункеровки. 2 неделя 2022
    Цены на бункерное топливо повысились
    Только для подписчиков
    2022Бункерное топливоБункеровка
    0
    26.01.2022
    В Шанхае создается бункерный СПГ-хаб
    Британская компания Avenir LNG Limited заключила долгосрочное соглашение о сотрудничестве с Shanghai SIPG Energy […]
    БункеровкаКитайСПГХаб
    0
    16.02.2022
    2 миллиарда на модернизацию пяти научно-исследовательских судов
    Порядка 2 млрд рублей будет направлено в 2022 году на модернизацию пяти научно-исследовательских судов […]
    Модернизациянаучно-исследовательское судноНацпроектСубсидии
    0
    14.03.2022
    Обзор мирового рынка бункеровки. 11 неделя 2022
    Цены на бункерное топливо опустились
    Только для подписчиков
    2022Бункерное топливоБункеровка
    0
    04.03.2022
    19 млн тонн нефти с Приразломной
    Добыча на Приразломном месторождении в 2021 году составила 3,6 млн тонн, на 10% больше, чем в […]
    Газпром нефтьДобычаПриразломная
    0
    24.01.2022
    Обзор мирового рынка бункеровки. 4 неделя 2022
    Топливо дорожает
    Только для подписчиков
    2022Бункерное топливоБункеровка
    0


  •  





  • статистика таможни



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    01.04.2022 Контейнерооборот Арктического бассейна в феврале 2022 года в деталях
    01.04.2022 TOP-15 морских контейнерных портов Китая в январе-феврале 2022
    30.03.2022 В Беларуси построят новый контейнерный терминал
    29.03.2022 PIL расширяет сервисы на Индию
    29.03.2022 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в феврале 2022 года вырос на 33,6%
    28.03.2022 АЕ19 продолжает работать без Maersk
    Госрегулирование Показать всё
    01.04.2022 Правительство сняло запрет на экспорт семян зерновых и кукурузы
    01.04.2022 Экспорт российского газа за рубли
    01.04.2022 Экспорт масличных и продуктов их переработки ограничат
    31.03.2022 Легализован параллельный импорт
    28.03.2022 Временный запрет на экспорт аммиачной селитры продлили
    25.03.2022 О правилах выдачи сертификатов о происхождении товара российским экспортерам
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти