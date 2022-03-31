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Грузооборот Дальневосточного бассейна в феврале 2022 года: выросла перевалка руды
31.03.2022

Грузооборот Дальневосточного бассейна в феврале 2022 года: выросла перевалка руды


    • В феврале 2022 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 0,4% относительно показателя февраля 2021 года.

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    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, положительная динамика наблюдается в каботаже (+17,2%) и импорте (+61,6%), отрицательная – в экспорте (-3,4%) и транзите (-91,5%).

    В феврале 2022 года доля Дальневосточного бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 25,8%.

    В структуре грузооборота портов Дальневосточного бассейна почти 75% приходилось на уголь и нефтеналивные грузы. При этом в феврале 2022 года доля угля и кокса составляла 47,4%, нефти и нефтепродуктов – 21% и 5,9% соответственно от общего объема перевалки. На грузы в контейнерах приходилось 10,5%.

    При этом самая высокая динамика была в сегменте прочих насыпных грузов, перевалка которых выросла в 3,7 раза. Руды было обработано на 64,8% больше, чем в феврале 2021 года, оборот тарно-штучных грузов вырос на 57,3%.

    Наибольшее снижение объемов произошло в перевалке прочих навалочных грузов (-60,6%), цветных металлов (-51%) и зерна (-47,6%).

    В феврале 2022 года доля порта Восточный в общем грузообороте Дальневосточного бассейна составляла 37,1%, порт Ванино обработал 17,5%, на Владивосток приходилось 15,1%.

    Более подробная статистика грузооборота портов Дальневосточного и других бассейнов доступна по подписке.


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