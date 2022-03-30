Грузоперевозки с Финляндией возобновляются

Финская железнодорожная компания VR Transpoint с сегодняшнего дня возобновляет грузоперевозки с Россией.

Как сообщает VR Transpoint, 27 марта компания приняла решение о прекращении перевозок в/из РФ. Решение было принято из-за британских санкционных мер в отношении РЖД. Однако позже компания получила разъяснение от властей Великобритании, что ограничительные меры не распространяются на соглашения, заключенные VR Transpoint.

«Поэтому мы возобновляем важные перевозки экспортных, импортных и транзитных грузов, чтобы поддержать работу финской экспортной промышленности», – сказал президент и CEO VR Group Лаури Сиппонен.

VR Transpoint ориентирована главным образом на услуги по экспортной перевозке продукции и сырья. В 2021 году объем перевозок компании составил около 37 млн тонн. Грузооборот между Финляндией и Россией составляет около трети от общего количества тонн, отмечается в сообщении.

Фото с сайта VR Transpoint