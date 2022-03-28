Временный запрет на экспорт аммиачной селитры продлили

В России на месяц продлевается временный запрет на вывоз аммиачной селитры за пределы Евразийского экономического союза. Теперь он будет действовать до 1 мая 2022 года, сообщает пресс-служба правительства РФ. Соответствующее постановление от 26 марта 2022 года №472 подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Запрет не будет распространяться на экспорт продукции в Донецкую и Луганскую народные республики, а также Абхазию и Южную Осетию.

Запрет на вывоз аммиачной селитры был введён 1 февраля и должен был действовать до 1 апреля.

Продление временного запрета на продажу этого удобрения за пределы страны позволит полностью обеспечить потребности российских аграриев и промышленных предприятий.

Подписанным документом внесены изменения в постановление правительства 1 февраля 2022 года №82.

Фото: сайт Минсельхоза