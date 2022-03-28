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Обзор мирового рынка бункеровки. 13 неделя 2022
28.03.2022

Обзор мирового рынка бункеровки. 13 неделя 2022

    • На 13 неделе года стоимость бункерного топлива в большинстве исследуемых портов выросла. Снизилась за неделю цена на IFO 380 в Пирее и Санкт-Петербурге, также упала стоимость низкосернистого мазута в Пирее.

    Так, в Роттердаме, по данным на 28 марта, стоимость IFO 380 увеличилась на 5,8% до $675, цена на MGO выросла на 17%, до $1210. Цена на VLSFO поднялась на 2,9% до $885.

    В Стамбуле MGO подорожало на 13% и его стоимость составила $1300. Стоимость VLSFO увеличилась на 7,3% до $1100.

    В Пусане IFO 380 подорожало на 6,8% до $705. На 9,7%, до $1135 выросла стоимость MGO. VLSFO поднялась в цене по сравнению прошлой неделей на 1,1% до $920.

    В то же время в Пирее стоимость IFO 380 уменьшилась на 13% и составила $640, цена на MGO выросла на 3,1% до $1058. Стоимость VLSFO опустилась на 6,3% (до $1005).

    В порту Сингапур цена на IFO 380 увеличилась на 9,7% и равна $689. Стоимость MGO увеличилась на 6,3% до $1125. Цена на VLSFO выросла на 5% до $898.

    В порту Санкт-Петербург стоимость IFO 380 снизилась на 13,8% до $500. Стоимость MGO увеличилась на 1% и составила $1000. VLSFO подорожало по сравнению прошлой неделей на 8% до $810.

    Напоминаем, что стоимостные показатели даны на основании данных западных специализированных СМИ. Реальные цены предложения и контрактов могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.

     

    Фото с сайта «Роснефть»


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