Федеральная трасса получит поддержку правительства РФ

В Магаданской области продолжается работа на федеральной автомобильной дороги «Колыма», которая станет опорным путем доставки грузов в Магаданскую область и за ее пределы. Как сообщает пресс-служба правительства Магаданской области, об этом доложил губернатору Сергею Носову министр дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Сиорпас.

В текущем году на магаданском участке федеральной трассы планируется выполнить работы на 130 км автодороги, ремонт затронет 6 мостовых переходов, рассказал А.Сиорпас. Сейчас автомобильная дорога обеспечивает сообщение между поселком Нижний Бестях, где располагается железнодорожная станция, и Магаданской областью. Сообщение это не круглогодичное, уточнил он, отсутствие моста через реку Алдан в районе поселка Хандыга фактически останавливает движение в периоды с октября по декабрь и с апреля по май.

По словам С.Носова, перед Магаданской областью стоит задача отремонтировать дорогу так, чтобы по ней можно было организовать стабильный мощный грузопоток в обоих направлениях. «Для достижения этой цели регион получит поддержку со стороны Правительства РФ», – сказал он.

Отмечается, что в соответствии с обращениями правительства Магаданской области министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики организована работа по определению конкретных участков автодороги и искусственных сооружений, требующих приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние.

По оценке Росавтодора, наиболее проблемными остаются участки суммарной протяженностью около 140 км, которые требуется отремонтировать.

Отметим, что до 2024 года разработана стратегия по приведению федеральной автомобильной дороги (ФАД) «Колыма» в нормативное состояние. Проект предполагает асфальтирование 170 км автотрассы.

ФАД «Колыма» – действующая автодорога федерального значения, соединяющая Магаданскую область и Якутию. Длина трассы составляет 2032 км, из которых 835 км находятся на колымской территории, 1197 км – в Якутии.

Фото: портал правительства Магаданской области