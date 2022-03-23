Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
импорт и экспорт
23.03.2022

Online сервис ТСВТ, визуальная статистика внешнеэкономической деятельности РФ 2021-2022 гг.


  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    21.01.2022
    Новый перегрузочный комплекс в Хабаровском крае
    Компания «Комплексные Логистические Системы-Рейл» построила универсальную перегрузочную площадку для большегрузных контейнеров на территории опережающего […]
    контейнерные грузыперегрузочный комплексТОРХабаровский край
    0
    09.02.2022
    Maersk увеличил прибыль в 6 раз в 2021 году
    A.P. Moller-Maersk опубликовал финансовые показатели за 2021 год. Как сообщили SeaNews в головном офисе […]
    2021MaerskФинансы
    0
    17.03.2022
    На ВСК увеличили мощности по досмотру контейнеров
    Группа Global Ports модернизировала досмотровой комплекс терминала «Восточная Стивидорная Компания». В результате мощности для […]
    Global PortsВСКДосмотрТерминал
    0
    04.03.2022
    Мировой парк-танк-контейнеров вырос
    По итогам 2021 года мировой парк танк-контейнеров вырос на 7,3% по отношению к 2020 […]
    итоги 2021ПрогнозРынокТанк-контейнер
    0
    01.03.2022
    Отечественные рефы пошли в эксплуатацию
    Четыре рефрижераторных контейнера, изготовленных Омским заводом транспортного машиностроения концерна «Уралвагонзавод», переданы в аренду транспортной […]
    «Омсктрансмаш»рефконтейнерыУралвагонзавод
    0
    14.01.2022
    Контейнерооборот лидеров, 2021 год
    Контейнерооборот Шанхая по итогам 2021 года составил 47,03 млн TEU. Это на 8,1% больше […]
    2021КонтейнерооборотСингапурШанхай
    0


  •  





  • статистика таможни



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    23.03.2022 GES запускает контейнерные поезда из Китая и Турции в Санкт-Петербург, Москву и Беларусь
    22.03.2022 Maersk уходит
    22.03.2022 ТOP-5 контейнерных терминалов России в январе-феврале 2022 года
    21.03.2022 Линии продолжают отменять рейсы
    21.03.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 11, 2022
    17.03.2022 HHLA снова принимает российские контейнеры
    Госрегулирование Показать всё
    22.03.2022 В Госдуму внесен законопроект о выходе из ВТО
    16.03.2022 Об эксплуатации железнодорожных вагонов иностранных государств на территории РФ
    14.03.2022 Упрощены условия ввоза и сертификации продукции
    11.03.2022 Товары первой необходимости растаможат в первую очередь
    11.03.2022 В Госдуму внесен законопроект о поддержке транспортной отрасли
    11.03.2022 Определен перечень товаров и оборудования, временно запрещённых к вывозу из России
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти