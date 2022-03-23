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КТК вывел из эксплуатации второе выносное причальное устройство
23.03.2022

КТК вывел из эксплуатации второе выносное причальное устройство

    • «Каспийский Трубопроводный Консорциум» (КТК) приостановил эксплуатацию ВПУ-2.

    Как сообщает пресс-служба КТК, по результатам водолазного обследования комплекса оборудования выносных причальных устройств на Морском терминале под Новороссийском после шторма силами подрядной организации ООО «Транснефть-Сервис» по обслуживанию МТ выявлены повреждения 9-го и 13-го шлангов внутреннего рукава ВПУ-2.

    «Указанные повреждения являются критическими и не позволяют обеспечить безопасную эксплуатацию устройства», – говорится в сообщении, – и в этой связи терминал вынужден приостановить эксплуатацию указанного ВПУ».

    Отмечается, что в соответствии с нормативными документами по эксплуатации терминала в распоряжении КТК имеется аварийный комплект для замены необходимых шлангов. Однако контрактование поставки запчастей ВПУ в текущей конъюнктуре рынка может вызвать значительные затруднения.

    «В этой ситуации руководство Консорциума вынуждено сообщить о возможном снижении объема транспортировки нефти втрое от заявок грузоотправителей на ближайшую перспективу», – предупредили в КТК.

    Напомним, вчера по итогам внеочередной инспекции комплекса оборудования выносных причальных устройств Морского терминала было выявлено повреждение в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов ВПУ-3, и КТК принял решение временно вывести это выносное причальное устройство из эксплуатации.

    КТК – трубопроводная система, связывающая западный Казахстан и российские месторождения с морским портом Новороссийск, в котором нефть загружается на танкеры для последующей отправки на мировые рынки. Основными направлениями поставок нефти КТК являются США, Турция, страны Средиземноморья.

    Протяженность КТК составляет 1,511 тыс. км, пропускная способность 67 млн тонн в год. В планах КТК к 2024 году увеличить пропускную способность нефтепровода до 80 млн тонн.

    По данным онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, по итогам 2021 года объем перевалки нефти через терминал АО «КТК-Р» составил 60,7 млн тонн – на 2,9% больше итогов 2020 года.

    Фото: КТК


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