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Экспорт и импорт подакцизных грузов, январь 2022 год: вывоз российской водки увеличился в 2,2 раза
23.03.2022

Экспорт и импорт подакцизных грузов, январь 2022 год: вывоз российской водки увеличился в 2,2 раза

    • В январе текущего года физический объем экспорта российской водки достиг уровня порядка 142 тыс. декалитров в пересчете на 100%-ный спирт – в 2,2 раза больше, чем в январе прошлого года, но на 51,9% меньше показателя предыдущего месяца.

    В стоимостном выражении экспорт российской водки составил 8,8 млн долларов – в 2,1 раза больше уровня января прошлого года, но на 55,6% меньше, чем в декабре 2021 года.

    Импорт в Россию товаров из группы «напитки алкогольные и безалкогольные» в стоимостном выражении в январе 2022 года составил чуть 210,4 млн долларов – на 27,7% больше показателя января 2021 года. В то же время по сравнению с уровнем декабря прошлого года таможенная стоимость импортных алкогольных и безалкогольных напитков снизилась на 34,4%.

    По итогам января этого года импорт сигарет и сигар в денежном выражении составил 6 млн долларов – на 33,3% больше, чем в январе 2021 года, но на 36,2% меньше, чем в декабре прошлого года.


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