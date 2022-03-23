GES запускает контейнерные поезда из Китая и Турции в Санкт-Петербург, Москву и Беларусь

Транспортно-логистическая компания Global E-trade Solutions (GES) совместно с ключевыми партнерами запускает контейнерные поезда из Китая и Турции в Санкт-Петербург, Москву и Беларусь.

Предложенные GES для своих клиентов сервисы на фоне международной обстановки, задержки доставок и накопления грузов в разных странах нацелены на ускорение переориентации грузов, стабилизацию цепочек поставок и новые возможности в логистическом бизнесе.

Железнодорожные отправки из Китая в Санкт-Петербург организованы со станций Шанхай, Чунцинь и Чэнду через погранпереход Хоргос/Алтынколь (Китай/Казахстан). Время пути следования ориентировочно составит 18-21 день. Поезда прибывают на железнодорожную станцию «Заневский Пост» Октябрьской железной дороги.

Отправки из Китая в Санкт-Петербург планируются на регулярной основе – четыре поезда в месяц.

Ближайшая отправка контейнерного поезда состоится 20 апреля.

Что предлагает GES своим клиентам:

Станция прибытия в Санкт-Петербурге. Поезда не стоят длительное время на подходах к станции из-за очередей в отличие от станций прибытия в Московской области.

Таможенный склад и СВХ, что позволяет производить маркировку и переупаковку товара, а также оперативно перегружать растаможенный груз на автотранспорт.

Высокую скорость обработки груза и раскредитации контейнера.

Оперативность закрытия доставки (до 3 дней).

Global E-trade Solutions совместно с партнерами развивает контейнерные грузоперевозки из Турции в Россию и Беларусь.

Контейнерные поезда отправляются транзитом через территории Грузии и Азербайджана до станций назначения – железнодорожная станция «Белый Раст» (Московская область) и ж/д станции «Орша» (Беларусь).

Контейнерные сервисы организованы со станций Стамбул (Косекой) и Маршандиз (Анкара, Турция) до пограничной станции Ахалкалаки эксп. (Грузия). Там контейнеры перегружаются с платформ колеи 1435 на платформы колеи 1520 и далее следуют транзитом по железнодорожному коридору Баку – Тбилиси – Карс (БТК) до станций назначения.

Отправки поездов планируются на регулярной основе – раз в неделю. Расчетное время в пути – 10-12 дней.

На всех маршрутах следования в Россию Global E-trade Solutions предлагает транспортно-экспедиционные услуги, а также услуги по маркировке, стикеровке товаров и таможенному оформлению. Партнеры компании готовы оказать весь спектр складских услуг.

В настоящее время на фоне глобальных санкций в отношении России город Стамбул становится основным хабом по перевалке товаров, следующих в РФ и Беларусь из стран Европы, Латинской Америки и Азии.

Компания GES предоставляет своим партнерам услуги консолидационного склада в Стамбуле, расположенного в 5 км от морского торгового порта Стамбул.

В Стамбуле работают сотрудники GES. Они сопровождают груз партнера от прибытия на склад до отправки в Россию и Беларусь.

Территория склада, который имеет все необходимые лицензии и разрешения, разделена на две зоны: «теплую», где размещается офисное здание и хранятся грузы, подлежащие маркировке, и «холодную» — для обработки больших партий. Площадь склада в 2,5 тыс. кв. м находится под круглосуточной охраной и оснащена противопожарной системой и системой видеонаблюдения.

Услуги склада в г. Стамбуле, предоставляемые GES:

хранение товаров, в том числе требующих соблюдение температурного режима;

частичный вывоз товаров;

маркировка кодов Национальной системы цифровой маркировки «Честный ЗНАК»;

прием и оклейка подакцизной продукции;

упаковка товаров и подготовка к дальнейшей транспортировке;

аренда рефрижераторного контейнер-места и подключение к электросети;

обработка морских контейнеров.

За подробностями и консультацией обращайтесь по телефонам:

+7(812)600-23-25,

+7 995-595-21-13

Или пишите на электронную почту: info@e-ges.com