Первые субсидируемые каботажные рейсы по Севморпути будут во втором полугодии

Минвостокразвития России проведет отбор компаний-перевозчиков и во втором полугодии заключит первое соглашение на осуществление субсидируемых каботажных перевозок по Северному морскому пути.

Как сообщается на сайте министерства со ссылкой на главу ведомства Алексея Чекункова, будет установлен график, утверждены маршруты транспортировки грузов из северных в дальневосточные порты и в обратном направлении. В этом году планируется совершить как минимум два кругорейса по субсидируемым из федерального бюджета тарифам.

В Минвостокразвития рассчитывают, что запуск регулярной каботажной линии по Севморпути позволит не только нарастить объем перевозок по этому маршруту, но и обеспечить надежность, эффективность и регулярность поставок в рамках северного завоза. Эта задача является приоритетной для новой регулярной линии.

На прошлой неделе председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым на перевозку грузов по СМП между портами Санкт-Петербург и Мурманск будут установлены субсидируемые из федерального бюджета льготные тарифы. и регионами Дальнего Востока.

Каждый год на субсидирование таких перевозок из федерального бюджета будет выделяться по 560 млн рублей. Деньги будут направляться компаниям-перевозчикам на компенсацию недополученных из-за льготных тарифов доходов, а также расходов, связанных с заходами судна в порты.

Фото: Росатом