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КТК вывел из эксплуатации выносное причальное устройство
22.03.2022

КТК вывел из эксплуатации выносное причальное устройство

    • Каспийский Трубопроводный Консорциум (КТК) по итогам внеочередной инспекции комплекса оборудования выносных причальных устройств (ВПУ) Морского терминала принял решение временно вывести из эксплуатации выносное причальное устройство ВПУ-3. Обследование проводилось согласно нормативным документам по эксплуатации Морского терминала после завершения периода неблагоприятных погодных условий и связанных с этим экстремальных нагрузок при осуществлении погрузочных операций.

    Как сообщает пресс-служба терминала, инспекцией было выявлено повреждение в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов ВПУ-3. Своевременное выявление неисправности позволило исключить риск попадания нефти в акваторию Черного моря, отмечают в КТК.

    В настоящее время планируется проведение дополнительных обследований оборудования ВПУ-1 и ВПУ-2, по результатам которых КТК примет решение о необходимости проведения планово-предупредительных ремонтов.

    В октябре прошлого года на Морском терминале КТК на втором выносном причальном устройстве (ВПУ-2) были заменены оба гидрокомпенсатора – элементы конструкции выносного причального устройства. Замена этих деталей была произведена до истечения предельного срока их эксплуатации и стала дополнительной превентивной мерой обеспечения безопасности производства, сообщало тогда КТК.

    Напомним, что 7 августа на Морском терминале КТК в Южной Озереевке при погрузке на выносном причальном устройстве (ВПУ №1) танкера «Minerva Symphony» произошел выход нефти. Причиной аварии стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора, являющегося составной частью ВПУ. Площадь разлива в КТК оценили в 200 кв. м. Однако Росприроднадзор счел, что объем попадания нефти в Черное море намного больше и подал иск о возмещении ущерба в размере 5,3 млрд руб.

    Акционерами КТК являются Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в лице ПАО «Транснефть» (доверительное управление) – 24%, «КТК Компани» – 7%, АО НК «КазМунайГаз» – 19%, Kazakhstan Pipeline Ventures LLC – 1,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company – 15%, LUKARCO B.V. – 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company – 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited – 7,5%, BG Overseas Holdings Limited – 2%, Eni International N.A. N.V. S.ar.l. – 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC – 1,75%.

    Фото: КТК


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