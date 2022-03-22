КТК вывел из эксплуатации выносное причальное устройство

Каспийский Трубопроводный Консорциум (КТК) по итогам внеочередной инспекции комплекса оборудования выносных причальных устройств (ВПУ) Морского терминала принял решение временно вывести из эксплуатации выносное причальное устройство ВПУ-3. Обследование проводилось согласно нормативным документам по эксплуатации Морского терминала после завершения периода неблагоприятных погодных условий и связанных с этим экстремальных нагрузок при осуществлении погрузочных операций.

Как сообщает пресс-служба терминала, инспекцией было выявлено повреждение в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов ВПУ-3. Своевременное выявление неисправности позволило исключить риск попадания нефти в акваторию Черного моря, отмечают в КТК.

В настоящее время планируется проведение дополнительных обследований оборудования ВПУ-1 и ВПУ-2, по результатам которых КТК примет решение о необходимости проведения планово-предупредительных ремонтов.

В октябре прошлого года на Морском терминале КТК на втором выносном причальном устройстве (ВПУ-2) были заменены оба гидрокомпенсатора – элементы конструкции выносного причального устройства. Замена этих деталей была произведена до истечения предельного срока их эксплуатации и стала дополнительной превентивной мерой обеспечения безопасности производства, сообщало тогда КТК.

Напомним, что 7 августа на Морском терминале КТК в Южной Озереевке при погрузке на выносном причальном устройстве (ВПУ №1) танкера «Minerva Symphony» произошел выход нефти. Причиной аварии стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора, являющегося составной частью ВПУ. Площадь разлива в КТК оценили в 200 кв. м. Однако Росприроднадзор счел, что объем попадания нефти в Черное море намного больше и подал иск о возмещении ущерба в размере 5,3 млрд руб.

Акционерами КТК являются Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в лице ПАО «Транснефть» (доверительное управление) – 24%, «КТК Компани» – 7%, АО НК «КазМунайГаз» – 19%, Kazakhstan Pipeline Ventures LLC – 1,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company – 15%, LUKARCO B.V. – 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company – 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited – 7,5%, BG Overseas Holdings Limited – 2%, Eni International N.A. N.V. S.ar.l. – 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC – 1,75%.

Фото: КТК