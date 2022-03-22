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Экспорт цветных металлов, январь 2022: отгрузки меди существенно выросли
22.03.2022

Экспорт цветных металлов, январь 2022: отгрузки меди существенно выросли


    • Российский экспорт необработанного алюминия за январь 2022 года составил 173,3 тыс. тонн – на 33,3% меньше по сравнению с показателем аналогичного месяца 2021 года и на 58,1% ниже уровня декабря прошлого года. В стоимостном выражении, по данным ФТС РФ, экспорт алюминия достиг 405,9 млн долларов – на 3,2% больше показателя января прошлого года, но на 60,6% меньше, чем в декабре 2021 года.

    Экспорт рафинированной меди и необработанных медных сплавов за январь этого года составил 116,9 тыс. тонн – в 3,3 раза больше, чем в январе прошлого года и в 5,2 раза больше уровня декабря 2021 года. В денежном выражении их экспорт составил 1,1 млрд долларов – в 4,3 раза больше показателя января прошлого года и в 5,1 раза больше, чем в декабре 2021 года.

    Необработанного никеля по итогам января 2022 года было вывезено 50,2 тыс. тонн – в 167,3 раза больше, чем в декабре прошлого года. В январе 2021 года экспорт никеля не осуществлялся. Таможенная стоимость необработанного никеля составила 971,6 тыс. долларов – в 151,8 раза больше, чем в декабре 2021 года.

    По данным Лондонской биржи металлов, в январе 2022 года средняя стоимость алюминия составила более 3 тыс. долларов за тонну – (плюс 49,9% к уровню января 2021 и плюс 11,5% к уровню декабря 2021), цена на медь достигла 9,76 тыс. долларов за тонну (плюс 22,4% к уровню января 2021 и плюс 2,2% к уровню декабря 2021), стоимость никеля была 22,1 тыс. долларов за тонну (плюс 23,6% к уровню января 2021 и плюс 9,9% к уровню декабря 2021).


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