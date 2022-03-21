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В Госдуму внесен законопроект об упрощении подтверждения нулевого НДС для экспортёров
21.03.2022

В Госдуму внесен законопроект об упрощении подтверждения нулевого НДС для экспортёров


    • Правительство внесло в Госдуму законопроект, который упрощает и переводит в электронный вид процедуру подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС для экспортёров. Предлагаемые изменения направлены на дальнейшее снижение административной нагрузки на бизнес, сообщает пресс-служба правительства РФ.

    По действующему порядку для подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС экспортёры обязаны предоставлять пакет бумажных документов, включая декларацию на товары и контракт.

    С 2015 года у них появилась возможность направлять такие сведения в ФНС с использованием электронного реестра, однако сейчас такой реестр включает исключительно сведения из деклараций. Таким образом, необходимость направлять часть документов на бумаге остаётся.

    Законопроект предусматривает возможность представления всех необходимых сведений в электронной форме, включая данные из декларации и контракта.

    Переход на новый порядок позволит налоговым органам обрабатывать представленные в составе реестров сведения в автоматическом режиме, а также упростит процесс сопоставления представленных данных со сведениями, получаемыми в электронном виде от ФТС.


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