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Экспорт черных металлов, январь 2022: вывоз в объемах снизился, в долларах вырос
21.03.2022

Экспорт черных металлов, январь 2022: вывоз в объемах снизился, в долларах вырос


    • По итогам января 2022 года объем экспорта черных металлов составил чуть более 3 млн тонн. По сравнению с показателем аналогичного месяца 202 года экспорт в физическом выражении сократился на 22,4% (минус 25,1% к уровню декабря 2021). По данным ФТС, в стоимостном выражении экспорт черных металлов составил в январе 2,3 млрд долларов – на 29,1% больше, чем в январе 2021 года, но на 17,3% меньше, чем в декабре 2021.

    В том числе полуфабрикатов из железа и нелегированной стали было вывезено более 1,3 млн тонн — на 7,6% меньше, чем в январе прошлого года и на 1,8% меньше, чем в декабре 2021. В денежном выражении их экспорт составил 837,8 млн долларов – на 33,7% выше уровня января 2021 года, но на 12% меньше, чем в декабре 2021.

    Плоского проката из железа и нелегированной стали, по данным ФТС РФ, отгрузили в январе этого года 615,9 тыс. тонн. По сравнению с уровнем января 2021 года их экспорт в физическом выражении сократился на 15,9%, но относительно показателя декабря прошлого года увеличился на 7,2%. В стоимостном выражении экспорт плоского проката составил 607,3 млн долларов – на 45,6% выше уровня января 2021 года и на 4,9% больше, чем в декабре 2021.

    Объем экспорта чугуна за январь текущего года достиг 153,3 тыс. тонн. По сравнению с уровнем января 2021 года экспорт чугуна в физическом выражении увеличился на 44,6% и уменьшился относительно показателя декабря прошлого года на 56,7%. Таможенная стоимость вывезенного чугуна составила 80,7 млн долларов – в 2,1 раза больше уровня января 2021 года, но на 56,8% меньше, чем в декабре.

    Ферросплавов за январь этого года было вывезено 74,9 тыс. тонн — на 17,4% больше, чем в январе прошлого года, но на 0,5% меньше, чем в декабре. В денежном выражении их экспорт составил 138,8 млн долларов – на 71,6% выше уровня января 2021 года, но на 14,1% меньше, чем в декабре.


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