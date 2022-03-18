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ONE покупает рефы
18.03.2022

ONE покупает рефы


    • ONE расширяет свой парк рефконтейнеров и приобретает 6,5 тыс. новых рефов, включая 500 единиц, оборудованных установками атмосферного контроля, сообщили SeaNews в компании.

    В ONE отмечают, что в 2022 году рынок рефрижераторных перевозок будет расти.

    В настоящее время компания работает над внедрением технологии интернет вещей в перевозки рефконтейнеров, чтобы обеспечить доступность в реальном времени таких ключевых показателей как температура и влажность внутри контейнера.

    В прошлом году ONE инвестировала в приобретение 27,5 тыс. рефов.


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