ONE покупает рефы

ONE расширяет свой парк рефконтейнеров и приобретает 6,5 тыс. новых рефов, включая 500 единиц, оборудованных установками атмосферного контроля, сообщили SeaNews в компании.

В ONE отмечают, что в 2022 году рынок рефрижераторных перевозок будет расти.

В настоящее время компания работает над внедрением технологии интернет вещей в перевозки рефконтейнеров, чтобы обеспечить доступность в реальном времени таких ключевых показателей как температура и влажность внутри контейнера.

В прошлом году ONE инвестировала в приобретение 27,5 тыс. рефов.