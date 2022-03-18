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Грузооборот Балтийского бассейна в феврале 2022 года в деталях
18.03.2022

Грузооборот Балтийского бассейна в феврале 2022 года в деталях


    • В феврале 2022 года грузооборот портов Балтийского бассейна вырос на 10,4% относительно показателя аналогичного месяца 2021 года и составил 19,8 млн тонн.

    Материал подготовлен с помощью online-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ (доступен по подписке).

    gruzooborot dinamika 4 Грузоперевозки, Закрытая аналитика, Новости, Отраслевая аналитика, Отраслевая аналитика

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт, на который приходилось 89,9%, всех грузов увеличился на 10,2% до 17,8 млн тонн, импорт – на 15% до 1,6 млн тонн. В каботаже было перевалено 208,5 тыс. тонн (+22,1%). Транзит снизился до 237,4 тыс. тонн (-9,7%).

    В феврале 2022 года доля Балтийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 29,4%.

    dinamika gruzooborota baltijskogo bassejna 1 Грузоперевозки, Закрытая аналитика, Новости, Отраслевая аналитика, Отраслевая аналитика

    В структуре грузооборота портов Балтийского бассейна более половины приходилось на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доля нефтепродуктов составляла 31,9% (6,3 млн тонн), нефти – 25% (4,9 млн тонн) от общего объема перевалки. На уголь и кокс в феврале 2022 года приходилось 12,6%, или 2,5 млн тонн.

    Самая высокая динамика была в перевалке руды, оборот которой вырос в 2,6 раза до 220,7 тыс. тонн. Химического налива было обработано 12,9 тыс. тонн – в 2,3 раза больше, чем в феврале 2021 года, пищевого налива – 72,5 тыс. тонн (+95,4%).

    Наиболее значительно на 63,2% до 43,4 тыс. тонн снизилась перевалка металлолома. Прочих насыпных грузов было обработано 141,3 тыс. тонн (-25%), угля и кокса – 2,5 млн тонн (-24,4%).

    struktura gruzooborota 3 Грузоперевозки, Закрытая аналитика, Новости, Отраслевая аналитика, Отраслевая аналитика

    В феврале 2022 года доля Усть-Луги в общем грузообороте Балтийского бассейна составляла 42,2% (8,3 млн тонн), Большой порт Санкт-Петербург обработал 23,8%, или 4,7 млн тонн, на Приморск приходилось 23,5% (4,6 млн тонн).

    gruzooborot doli portov 2 Грузоперевозки, Закрытая аналитика, Новости, Отраслевая аналитика, Отраслевая аналитика

    Фото: Усть-Луга.рф


  • Статистика всех портов и стивидоров России


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