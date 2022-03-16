Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
День открытых дверей в Макаровке
16.03.2022

День открытых дверей в Макаровке


    • Уважаемые абитуриенты!

    Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова приглашает вас

    27 марта 2022 года в 12:00 на День открытых дверей, который пройдет в очном формате в актовом зале университета по адресу: ул. Двинская д. 5/7 и в дистанционном формате на официальном YouTube-канале вуза.

    Для участия в очном формате просьба пройти регистрацию по ссылке https://forms.gle/zZtZZbBWN9u2roHj7.

    На Дне открытых дверей будут присутствовать представители ректората, директора институтов университета, колледжа ГУМРФ, ответственный секретарь приёмной комиссии. Вы узнаете об обновленных правилах приёма в университет в 2022 году.


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    Подходящих материалов не найдено


  •  




  • статистика таможни



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    16.03.2022 Контейнерооборот Гонконга, 2 месяца 2022
    15.03.2022 Контейнерооборот российских портов в феврале 2022 года увеличился на 13,7%
    15.03.2022 «ТрансКонтейнер» запускает поезд из Хабаровска в Московскую область
    15.03.2022 MSC отменяет рейсы Азия – Европа
    15.03.2022 Контейнерооборот российских портов в феврале 2022 года в деталях
    14.03.2022 AMPT выходит из Global Ports
    Госрегулирование Показать всё
    16.03.2022 Об эксплуатации железнодорожных вагонов иностранных государств на территории РФ
    14.03.2022 Упрощены условия ввоза и сертификации продукции
    11.03.2022 Товары первой необходимости растаможат в первую очередь
    11.03.2022 В Госдуму внесен законопроект о поддержке транспортной отрасли
    11.03.2022 Определен перечень товаров и оборудования, временно запрещённых к вывозу из России
    10.03.2022 Минпромторг рекомендовал запретить экспорт древесины
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти