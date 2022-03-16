День открытых дверей в Макаровке

Уважаемые абитуриенты!

Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова приглашает вас

27 марта 2022 года в 12:00 на День открытых дверей, который пройдет в очном формате в актовом зале университета по адресу: ул. Двинская д. 5/7 и в дистанционном формате на официальном YouTube-канале вуза.

Для участия в очном формате просьба пройти регистрацию по ссылке https://forms.gle/zZtZZbBWN9u2roHj7.

На Дне открытых дверей будут присутствовать представители ректората, директора институтов университета, колледжа ГУМРФ, ответственный секретарь приёмной комиссии. Вы узнаете об обновленных правилах приёма в университет в 2022 году.