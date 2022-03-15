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«ТрансКонтейнер» запускает поезд из Хабаровска в Московскую область
15.03.2022

«ТрансКонтейнер» запускает поезд из Хабаровска в Московскую область


    • ПАО «ТрансКонтейнер» запускает регулярный поезд из Хабаровска в Московскую область. Сервис со станции Хабаровск-2 на станцию Электроугли ориентирован на перевозку товаров народного потребления для предприятий малого, среднего и крупного бизнеса.

    Это первый регулярный публичный сервис «ТрансКонтейнера» между регионами, подчеркнули в компании. Ранее на этом направлении осуществлялись только одиночные отправки. Время транспортировки в рамках нового сервиса в несколько раз меньше, чем при одиночных отправках, – оно составит до 10 суток.

    Отправка первого поезда запланирована на 19 марта 2022 года, сообщили SeaNews в компании. На первом этапе планируется отправлять два поезда в месяц, в перспективе количество поездов будет увеличено до четырёх.

    «Запуск регулярного сервиса из Хабаровска в Московскую область открывает для наших клиентов возможность перевозки грузов в короткие сроки и по оптимальной стоимости, а также снижает логистические издержки в связи с пониженным по сравнению с одиночными отправками ж/д тарифом. Благодаря ритмичности и регулярности новый сервис позволит нам в свою очередь повысить эффективность использования подвижного состава и, как следствие, сократить оборот вагона», – отметил директор «ТрансКонтейнера» по продажам и клиентскому сервису Никита Пушкарёв.

    Фото предоставлено пресс-службой ПАО ПАО «ТрансКонтейнер»

     


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