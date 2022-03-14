Российский морской регистр исключен из МАКО

Совет Международной ассоциации классификационных обществ (IACS / МАКО) принял решение исключить Российский морской регистр судоходства из состава членов Ассоциации.

В Российском регистре охарактеризовали принятое решение как незаконное и противоречащее уставу МАКО.

«Являясь более 50 лет членом МАКО, Регистр всегда и полностью соответствовал всем применимым критериям членства, привносил существенный вклад в работу МАКО. Тем не менее, 10 марта 2022 года Председателем Совета МАКО в нарушение всех процедур, Устава МАКО был поставлен вопрос о немедленном исключении Российского морского регистра судоходства из Ассоциации со ссылкой на санкции, введённые Великобританией против Российской Федерации в связи с ситуацией в Украине. И уже 11 марта 2022 года 3/4 членов МАКО тайным голосованием приняли это решение, не взирая на протест Регистра и возражения некоторых членов Ассоциации», – говорится в сообщении Регистра.

«Несмотря на принятое решение, Совет МАКО констатирует отсутствие каких-либо сомнений в качестве услуг РС по содействию обеспечению безопасности мореплавания. Однозначно признаётся, что Регистр является компетентным классификационным обществом и подтверждается, что исключение из членов МАКО не повлияет на безопасность мореплавания всех судов в классе РС».

«Российский морской регистр судоходства готовит апелляцию в связи с вышеуказанным противоправным решением».

«Регистр выполняет все обязательства перед клиентами и продолжает оказывать услуги, направленные на повышение стандартов безопасности человеческой жизни на море, безопасного плавания судов, надежной перевозки грузов на море и внутренних водных путях, а также на предотвращение загрязнения окружающей среды», – подчеркнули в Российском регистре.