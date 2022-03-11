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Все порты Финляндии, январь 2022 года
11.03.2022

Все порты Финляндии, январь 2022 года


    • По итогам января 2022 года суммарный контейнерооборот всех портов Финляндии составил 100,7 тыс. TEU. Это на 18,9% меньше, чем за тот же месяц 2021 года.

    По данным статистического управления Финляндии, лидер среди финских контейнерных портов – ХаминаКотка – по итогам первого месяца 2022 года обработал 42,8 тыс. TEU, что на 25,2% меньше, чем годом ранее.

    Через причалы Хельсинки за январь этого года прошло на 17,1% меньше контейнеров, чем годом ранее – их объем достиг 32,2 тыс. TEU. Раума также снизила контейнерооборот – на 12,5%, обработав 15,1 тыс. TEU.

    Оборот контейнеров порта Ханко по итогам отчетного месяца увеличился на 3,7% – до 6 тыс. TEU. Оулу обработал порядка 2 тыс. TEU – на 21,6% больше, чем в январе 2021 года.

    Существенно нарастил обработку контейнеров порт Коккола – на 52,6% до 946 TEU. Также положительная динамика наблюдается в Уусикапунки – плюс 7,4% до 160 TEU.

    Снизили обработку контейнеров по итогам января 2022 года Кеми – на 73,4% (до 238 TEU), Турку – на 3% (до 226 TEU), Пиетарсаари – на 40,7% (до 112 TEU) и Раахе – на 6,3% (до 15 TEU).

    Остальные порты Финляндии в январе этого года обработку контейнеров не осуществляли.


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