Основные покупатели российского СПГ в 2021 году

В 2021 году экспорт сжиженного природного газа из России составил 66,1 млн куб. м, что на 3,3% ниже показателя 2020 года. В денежном выражении поставки, напротив, увеличились на 8,5% до 7,3 млрд долларов.

Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ. Подписаться

По данным сервиса SeaNews ТСВТ, в 2021 году российский сжиженный газ поставлялся в 22 страны. Основными покупателями были Япония, Китай и Франция.

Поставки СПГ в Японию снизились в физическом выражении на 11,4%, в денежном выражении – на 21,2%.

В Китай было отгружено на 59,4% больше, чем в 2020 году. В денежном выражении экспорт вырос вдвое.

Отправки во Францию в физическом выражении сократились на 4,6%, в денежном выражении, напротив, выросли на 33,6%.

Подробный анализ экспорта из России по итогам 2021 года доступен по подписке.