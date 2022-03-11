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Основные покупатели российского СПГ в 2021 году
11.03.2022

Основные покупатели российского СПГ в 2021 году

    • В 2021 году экспорт сжиженного природного газа из России составил 66,1 млн куб. м, что на 3,3% ниже показателя 2020 года. В денежном выражении поставки, напротив, увеличились на 8,5% до 7,3 млрд долларов.

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    статистика таможни январь-март 2020

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    По данным сервиса SeaNews ТСВТ, в 2021 году российский сжиженный газ поставлялся в 22 страны. Основными покупателями были Япония, Китай и Франция.

    Поставки СПГ в Японию снизились в физическом выражении на 11,4%, в денежном выражении – на 21,2%.

    В Китай было отгружено на 59,4% больше, чем в 2020 году. В денежном выражении экспорт вырос вдвое.

    Отправки во Францию в физическом выражении сократились на 4,6%, в денежном выражении, напротив, выросли на 33,6%.

    Подробный анализ экспорта из России по итогам 2021 года доступен по подписке.


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