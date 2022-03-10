Что росло в импорте в 2021 году

По итогам 2021 года импорт в Россию в денежном выражении вырос на 26,6% по сравнению с показателем 2020 года и составил 293,4 млрд долларов. В физическом выражении поставки увеличились на 4,3% и составили 130,3 млн тонн.

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По данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ТСВТ, наибольший рост стоимости импорта в абсолютном выражении приходится на реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части. За 2021 год ввоз товаров этой группы в Россию вырос на 11,1 млрд долларов. Поставки средств наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их частей и принадлежностей увеличились на 8,3 млрд долларов. Электрических машин и оборудования, их частей; звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры, аппаратуры для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их частей и принадлежностей было ввезено на 6,6 млрд долларов больше, чем годом ранее. Импорт товаров группы «Суда, лодки и плавучие конструкции» вырос на 3,4 млрд долларов, пластмасс и изделий из них – на 3,3 млрд долларов.

Наибольший рост импорта в процентном выражении с точки зрения стоимости приходится на суда, лодки и плавучие конструкции. По итогам 2021 года их поставки увеличились в 2,9 раза. Ввоз цинка и изделий из него увеличился на 89,1% раза. Произведений искусства, предметов коллекционирования и антиквариата было импортировано на 83,7% больше, чем годом ранее. Поставки шелка увеличились на 61,7%, черных металлов – на 58,7%.

С точки зрения физического объема, в абсолютном выражении наиболее существенно – на 1,45 млн тонн – вырос импорт руды, шлака и золы. Ввоз реакторов ядерных, котлов, оборудования и механических устройств; их частей увеличился на 1,2 млн тонн, средств наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их частей и принадлежностей – на 930,4 тыс. тонн. Товаров группы «Суда, лодки и плавучие конструкции» было импортировано на 546 тыс. тонн больше, чем за 2020 год. Поставки прочие изделий из недрагоценных металлов выросли на 478,5 тыс. тонн.

В физическом выражении наибольший рост в процентах пришелся на прочие изделий из недрагоценных металлов. По итогам 2021 года их поставки выросли в 2,3 раза. Импорт товаров группы «Суда, лодки и плавучие конструкции» увеличился на 87%, изделий из кожи; шорно-седельных изделий и упряжи; дорожных принадлежностей, дамских сумок и аналогичных им товаров; изделий из кишок животных (кроме волокна из фиброина шелкопряда) – на 53,8%. Цинка и изделий из него было ввезено на 50% больше, чем годом ранее. Поставки натурального и искусственного меха; изделий из него выросли на 39,4%.

Подробный анализ импорта в Россию по итогам 2021 года доступен по подписке.