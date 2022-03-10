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Отсрочка по обязательствам по субсидиям для компаний под санкциями
10.03.2022

Отсрочка по обязательствам по субсидиям для компаний под санкциями


    • Российские промышленные компании и индивидуальные предприниматели, пострадавшие от введения санкций, смогут получить отсрочку исполнения ряда обязательств по просубсидированным проектам, сообщает пресс-служба правительства РФ.

    Это позволит снизить нагрузку на производственный цикл, сохранить его устойчивость. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

    Решение касается соглашений, сроки исполнения обязательств по которым истекают после 23 февраля 2022 года. Теперь срок достижения результатов по таким соглашениям продлевается до 12 месяцев. Возвращать субсидию или платить штраф организациям не придётся.

    Мера распространяется на предприятия, получающие господдержку в рамках государственных программ «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности», «Развитие авиационной промышленности», «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений», «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» и «Научно-технологическое развитие Российской Федерации».

    Документ будет опубликован позже.

    Фото: сайт ОСК


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