Грузооборот Каспийского бассейна в январе 2022 года: снизилась перевалка пищевого налива

В январе 2022 года грузооборот портов Каспийского бассейна снизился на 30,5% относительно показателя января 2021 года.

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Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, отрицательная динамика наблюдается практически по всем направлениям. Транзит снизился на 30,6%, экспорт – на 37,2%. В каботаже было перевалено на 41% меньше, чем годом ранее. Импорт, напротив, увеличился на 3,6%.

В январе 2022 года доля Каспийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 0,7%.

В структуре грузооборота портов Каспийского бассейна более половины приходилось на нефть – 54,4%. Второй по объемам груз – зерно (24,5%). Доля прочих генеральных грузов в январе 2022 года составила 6,3%.

Положительная динамика была в сегменте химических и минеральных удобрений, перевалка которых выросла в 6,3 раза. Тарно-штучных грузов было обработано на 48,1% больше, чем в январе 2021 года. Оборот прочих генеральных грузов увеличился на 1,8%.

Наибольшее снижение объемов произошло в перевалке пищевого налива (-90%), грузов в контейнерах (-52,6%), а также прочих навалочных грузов (-49,6%).

В январе 2022 года доля порта Махачкала в общем грузообороте Каспийского бассейна составляла 65,6%, Астрахань обработала 30,2%, на Оля приходилось 4,2%.

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