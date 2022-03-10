Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот Каспийского бассейна в январе 2022 года: снизилась перевалка пищевого налива
10.03.2022

Грузооборот Каспийского бассейна в январе 2022 года: снизилась перевалка пищевого налива


    • В январе 2022 года грузооборот портов Каспийского бассейна снизился на 30,5% относительно показателя января 2021 года.

    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ.

    reklama kontejnery2 Грузоперевозки, Новости, Отраслевая аналитика, Отраслевая аналитика

    Подписаться

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, отрицательная динамика наблюдается практически по всем направлениям. Транзит снизился на 30,6%, экспорт – на 37,2%. В каботаже было перевалено на 41% меньше, чем годом ранее. Импорт, напротив, увеличился на 3,6%.

    В январе 2022 года доля Каспийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 0,7%.

    В структуре грузооборота портов Каспийского бассейна более половины приходилось на нефть – 54,4%. Второй по объемам груз – зерно (24,5%). Доля прочих генеральных грузов в январе 2022 года составила 6,3%.

    Положительная динамика была в сегменте химических и минеральных удобрений, перевалка которых выросла в 6,3 раза. Тарно-штучных грузов было обработано на 48,1% больше, чем в январе 2021 года. Оборот прочих генеральных грузов увеличился на 1,8%.

    Наибольшее снижение объемов произошло в перевалке пищевого налива (-90%), грузов в контейнерах (-52,6%), а также прочих навалочных грузов (-49,6%).

    В январе 2022 года доля порта Махачкала в общем грузообороте Каспийского бассейна составляла 65,6%, Астрахань обработала 30,2%, на Оля приходилось 4,2%.

    Более подробная статистика грузооборота портов Каспийского и других бассейнов доступна по подписке.


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    20.01.2022
    Контейнерооборот Балтийского бассейна в декабре 2021 года в деталях
    В декабре 2021 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна снизился на 1% относительно показателя декабря 2020 года и составил 211,1 тыс. TEU.
    Только для подписчиков
    2021Балтийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    01.02.2022
    Грузы РЖД, январь 2022: погрузка зерна сократилась почти на треть
    По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», погрузка на сети РЖД за январь 2022 […]
    2022ПогрузкаРЖД
    0
    19.01.2022
    Грузооборот российских портов в декабре 2021 года: выросла перевалка пищевого налива
    В декабре 2021 года грузооборот всех морских портов России вырос на 2,1% относительно показателя декабря 2020 года.
    2021ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0
    17.02.2022
    В НМТП плюс 4,5%
    Консолидированный грузооборот компаний группы НМТП по итогам 2021 года увеличился на 4,5% и достиг […]
    2021ГрузооборотГруппа НМТП
    0
    11.02.2022
    Грузооборот Арктического бассейна в декабре 2021 года в деталях
    В декабре 2021 года грузооборот портов Арктического бассейна снизился на 6,6% относительно показателя декабря 2020 года и составил 7,7 млн тонн.
    Только для подписчиков
    2021Арктический бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    18.02.2022
    Грузы «Дела»: плюс 5% по итогам 2021 года
    Грузооборот стивидорного направления бизнеса группы компаний «Дело» (контейнерный терминал НУТЭП, зерновой терминал КСК и […]
    2021ГрузооборотГруппа ДелоДелоПортс
    0


  •  




  • статистика таможни



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    10.03.2022 Линии отменяют рейсы
    09.03.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 9, 2022
    05.03.2022 Контейнерооборот Каспийского бассейна в январе 2022 года снизился на 23,3%
    05.03.2022 Железнодорожные контейнеры, 2 месяца 2022: рост почти по всем грузам
    05.03.2022 CMA CGM не принимает букинги на Беларусь
    05.03.2022 Оборот мировых контейнерных линий, январь 2022
    Госрегулирование Показать всё
    10.03.2022 Отсрочка по обязательствам по субсидиям для компаний под санкциями
    05.03.2022 Утверждены требования к информационным системам электронных перевозочных документов
    04.03.2022 Конгресс США начал расследование в отношении линий
    03.03.2022 Меры экономической поддержки морского предпринимательства
    01.03.2022 О стабилизации рынков, поддержке импортозамещения и внутренних капиталовложениях
    22.02.2022 Портовикам придется платить в 10 раз больше за экологические нарушения
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти