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Судопоток на российские порты снизился на 54%
09.03.2022

Судопоток на российские порты снизился на 54%


    • После введения глобальных санкций против России в конце февраля значительно снизился судопоток грузовых судов в районах, прилегающих к российским морским портам, сообщает Marine Insight со ссылкой на отчет project44 – поставщика программного обеспечения для логистики, подготовленный по данным разработанного компанией Supply Chain Crisis Tracker.

    Ожидается, что в ближайшие месяцы сбои в расписании морских перевозок усугубятся, что приведет к замедлению глобальных поставок.

    В период с 1 февраля по 4 марта в результате приостановки букингов на Россию было отмечено 54% сокращение судопотока в радиусе 50 морских миль от российских морских портов.

    Напомним, с 1 марта Maersk и MSC приостановили прием букингов на все грузы на/из России, включая Балтику, Черное море и Дальний Восток. CMA CGM, Hamburg Sud, Hapag-Lloyd и ряд других крупных перевозчиков также приостановили бронирование грузов на эти регионы.

    В результате снизился контейнеропоток на российские порты, по данным отчета, пиковая суточная контейнеровместимость судов с 1 февраля по 3 марта упала на 40%.

     

    Фото из архива SeaNews


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