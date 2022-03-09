Из каких регионов снизился экспорт в 2021 году

В 2021 году из России в денежном выражении было экспортировано товаров на сумму 491,6 млрд долларов, что на 46%, или на 154,9 млрд долларов больше по сравнению с показателем 2020 года. В физическом выражении экспорт снизился на 0,5%, или на 4,9 млн тонн до 908,4 млн тонн.

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По данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ТСВТ, наибольшее снижение стоимости экспорта в абсолютном выражении пришлось на Мурманскую область. За 2021 год отправки из региона сократились на 60,4 млн долларов. Отгрузки из Пензенской области снизились на 45,9 млн долларов, из Кабардино-Балкарии – на 10,6 млн долларов. Из Чукотского автономного округа было отправлено на экспорт на 5,8 млн долларов меньше грузов, чем в 2020 году. Вывоз товаров из Калмыкии снизился на 1,6 млн долларов.

С точки зрения стоимости наибольшее снижение экспорта в процентном выражении было в Калмыкии. По итогам 2021 года поставки товаров из республики сократились на 60,2%. Из Кабардино-Балкарии было отгружено на 33,3% меньше товаров, чем годом ранее. Отправки из Пензенской области и Чукотского автономного округа снизились на 11,4% и на 2% соответственно. Экспорт из Мурманской области уменьшился на 1,3%.

Лидером по снижению физического объема экспорта стала Москва. Отгрузки из столицы упали на 19,7 млн тонн. Из Сахалинской области было вывезено на 6,7 млн тонн меньше товаров по сравнению с показателем 2020 года. Поставки из Татарстана и Бурятии сократились на 3,3 млн тонн и на 3,2 млн тонн соответственно. Отправки из Кемеровской области уменьшились на 2,7 млн тонн.

В физическом выражении наибольшее снижение экспорта в процентах пришлось на Калмыкию. По итогам 2021 года поставки из республики уменьшились на 63,6%. Отправки из Кабардино-Балкарии снизились на 50%. Вывоз товаров из Астраханской области и Камчатского края снизился одинаково на 35,3%. Из Амурской области было вывезено на 32% меньше грузов, чем годом ранее.

Подробный анализ экспорта из России по итогам 2021 года доступен по подписке.