Беларусь одобрила проект договора с Россией о гармонизации таможенного законодательства

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 марта подписал Указ №79, которым одобрен проект договора между Беларусью и Россией о гармонизации таможенного законодательства и сотрудничестве в таможенной сфере в качестве основы для проведения переговоров, сообщает пресс-служба правительства Беларуси.

Проектом договора закрепляются направления сотрудничества таможенных органов двух стран (информационное взаимодействие, совместный таможенный контроль, категорирование лиц, совершающих таможенные операции), создание в структуре Таможенного комитета Союзного государства Межгосударственного центра для координации работы по управлению рисками, а также реализации аналитических функций и мониторинга совершения таможенных операций.

На проведение переговоров по данному проекту договора и его подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта уполномочен государственный таможенный комитет Беларуси.

Подготовка международного договора в сфере таможенного взаимодействия предусмотрена Основными направлениями реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы, утвержденными Декретом Высшего государственного совета Союзного государства 4 ноября 2021 года.