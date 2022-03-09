Аэромобильный «лоцман» для Северного морского пути

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех продемонстрировал работу киберфизической платформы «Аэромобильный лоцман» в акватории Ладожского озера. Она включает в себя программно-аппаратный комплекс и отечественную беспилотную технику с различным оборудованием, сообщает пресс-служба Ростеха.

Использование платформы с беспилотником позволит в автоматическом режиме обследовать акваторию Северного морского пути и прибрежные объекты, собирать гидрографическую и гидрометеорологическую информацию. Она также поможет поддерживать связь в слабооборудованных районах Арктической зоны РФ.

Платформа «Аэромобильный лоцман» разрабатывается на базе беспилотных летательных аппаратов российского производства. Среди них, в частности, коптеры самолетного типа, способные работать на протяжении более 6 часов при скорости ветра до 25 м/с. Аппараты оснащены радиолокационными станциями, передающими на пульт оператора различную информацию об обстановке над водой или землей и под их поверхностью.

ПАО «Интелтех» холдинга «Росэлектроника» выступает в роли руководителя и головного исполнителя проекта «Аэромобильный лоцман» в рамках консорциума предприятий арктической кооперации Санкт-Петербурга.

Демонстрация работы платформы проводилась в ледовой акватории Ладожского озера на территории учебно-методического центра «Ладога» Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) в интересах ФГУП «Гидрографическое предприятие» Госкорпорации «Росатом» – гидрографической службы Северного морского пути.

Под управлением оператора на берегу беспилотники выполняли радиолокационные измерения с воздуха, проводили гидроакустические наблюдения, совершали посадки и взлеты с покрытой льдом поверхности. Также выполнялись маневрирования с оперативными корректировками задания.

«В настоящий момент завершен второй этап реализации проекта по созданию единой аэромобильной платформы для мониторинга акватории Северного морского пути. Мы продемонстрировали коллегам из Росатома работу беспилотников и освещение ими ледовой, батиметрической и наземной обстановки с помощью оптики, трехдиапазонного радара и гидролокатора. По результатам испытаний получены пожелания и корректировки заказчика, которые позволят повысить эффективность работы комплекса в интересах Севморпути», – отметил генеральный директор ПАО «Интелтех» Юрий Николашин.

Фото: сайт Ростеха