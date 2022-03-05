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Утверждены требования к информационным системам электронных перевозочных документов
05.03.2022

Утверждены требования к информационным системам электронных перевозочных документов


    • Правительство продолжает подготовку нормативной базы для запуска Государственной системы электронных перевозочных документов, сообщает пресс-служба правительства РФ.

    Постановлением от 3 марта 2022 года №281, подписанным председателем правительства Михаилом Мишустиным, утверждены технические требования к информационным системам электронных перевозочных документов и правила предоставления информации в Государственную систему электронных перевозочных документов.

    Информационное взаимодействие между государственной информационной системой и участниками рынка будет осуществляться через операторов электронного документооборота.

    Требования устанавливают условия, порядок, сроки, форматы представления информации в государственную информационную систему, а также условия доступа к ней.

    Использование единой системы электронных перевозочных документов позволит заказчикам и перевозчикам упростить бизнес-процессы и снизить издержки, а для органов власти упростит и автоматизирует административные процедуры и проверки, повысит прозрачность рынка, отмечается в сообщении.

    Постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 года.

    В документе реализуются нормы, содержащиеся в поправках к Федеральному закону «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» и Уставу автомобильного транспорта. Они были приняты в июле 2021 года.


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