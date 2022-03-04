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Импорт в Россию в январе вырос более чем на треть
04.03.2022

Импорт в Россию в январе вырос более чем на треть

    • Импорт в Россию товаров из стран дальнего зарубежья в январе 2022 года составил в стоимостном выражении $20,6 млрд, на 37,2% больше показателя аналогичного месяца прошлого года. По сравнению с предыдущим месяцем наблюдается снижение – минус 19,9%. Однако январь традиционно является самым низким месяцем года по стоимостным показателям.

    В целом, по данным ФТС, в январе этого года в товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля машиностроительной продукции составила более половины таможенной стоимости всего импорта – 52,1% (в январе 2021 года ее доля была 50,7%), продукции химической промышленности – 19,1% (19,6% в январе 2021), продовольственных товаров и сырья для их производства – 9,9% (11,7% в январе 2021). На одежду и обувь приходилось 6% против 6,1% в январе 2021 года.

    В целом в сравнении с уровнем января прошлого года по всем сегментам импорта наблюдается существенный рост. Январь прошлого года характерен тем, что мировой рынок только начал проявлять признаки восстановления экономической активности из-за улучшения ситуации с COVID-19.

    В январе этого года таможенная стоимость группы «машиностроительная продукция» составила более 10,7 млрд долларов – на 41% больше показателя января прошлого года.

    Внутри группы «машиностроительная продукция» отмечается существенное увеличение показателей по поставкам летательных аппаратов – в 4,1 раза в сравнении с аналогичным показателем 2021 года до 552,2 млн долларов. Также наблюдается значительное увеличение поставок железнодорожных локомотивов – в 2,8 раза до 35,4 млн долларов.

    В целом все товары внутри группы «машиностроительная продукция» демонстрируют положительную динамику.

    Таможенная стоимость группы «химическая продукция» составила в январе 3,9 млрд долларов – на 34% больше показателя января 2021 года. Среди товаров химической промышленности можно выделить увеличение поставок полимеров и каучуков – плюс 57,2% сравнении с аналогичным показателем 2021 года до более 1,3 млрд долларов. Отметим, что Россия в основном импортирует натуральный каучук (дорогой продукт, стоимость его на мировом рынке превышает 2 доллара за кг) в силу малого объема производства в стране. Чего не скажешь о производстве синтетических каучуков, на котором специализируется, например, ПАО «Нижнекамскнефтехим» (входит в ГК «ТАИФ»), одна из крупнейших нефтехимических компаний в Восточной Европе.

    Таможенная стоимость группы «текстильные изделия и обувь» в январе 2022 года составила 1,2 млрд долларов – на 35% выше показателя января прошлого года. Внутри группы отмечается значительный рост по всем товарам относительно показателя января 2021 года.

    Таможенная стоимость группы «продовольственные товары» в январе этого года составила более 2 млрд долларов – на 16,5% больше показателя января прошлого года. Внутри группы по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года можно выделить существенный рост поставок свинины – в 2,8 раза (до 6,2 млн долларов). Значительное снижение наблюдается в поставках овощей – минус 20,9% до 82,2 млн долларов.

     


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