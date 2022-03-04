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Грузооборот Арктического бассейна в январе 2022 года: выросла перевалка цветных металлов
04.03.2022

Грузооборот Арктического бассейна в январе 2022 года: выросла перевалка цветных металлов

    • В январе 2022 года грузооборот портов Арктического бассейна увеличился на 11,7% относительно показателя января 2021 года.

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    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, каботаж вырос на 9,9%, экспорт – на 10,9%. Импорт увеличился в разы с 0,6 тыс. тонн в январе прошлого года до 90,1 тыс. тонн.

    В январе 2022 года доля Арктического бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 12,2%.

    В структуре грузооборота портов Арктического региона почти половина приходилась на нефть – 49,1%. Второй по объемам груз – сжиженный газ (22,4%). Доля угля и кокса в январе 2022 года составляла 12,8%.

    Самая высокая динамика была в сегменте цветных металлов, перевалка которых выросла на 83,4%. Рефгрузов было обработано на 76,1% больше, чем в январе 2021 года, оборот прочих генеральных грузов вырос на 30,7%.

    Наибольшее снижение объемов произошло в перевалке прочих навалочных грузов (-49,2%), тарно-штучных грузов (-7,9%), а также черных металлов (-7,8%).

    В январе 2022 года доля порта Мурманск в общем грузообороте Арктического бассейна составляла 58,6%, Сабетта обработала 29%, на Варандей приходилось 6,5%.

    Более подробная статистика грузооборота портов Арктического и других бассейнов доступна по подписке.


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