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19 млн тонн нефти с Приразломной
04.03.2022

19 млн тонн нефти с Приразломной


    • Добыча на Приразломном месторождении в 2021 году составила 3,6 млн тонн, на 10% больше, чем в 2020 году. 

    По информации ООО «Газпром нефть шельф» (дочернее общество ПАО «Газпром нефть») – оператора по добыче, разработке и эксплуатации Приразломного нефтяного месторождения на шельфе Печорского моря, с начала промышленной разработки в 2013 году добыто более 19 млн тонн нефти сорта ARCO.

    В 2021 году на Приразломном месторождении были введены в эксплуатацию новые добывающие скважины, внедрена технология повышения нефтеотдачи и применена цифровая модель месторождения. Цифровая модель включает в себя модели пласта, скважин, систем сбора и подготовки нефти и поддержания пластового давления. Цифровые инструменты позволяют специалистам компании, находясь в Петербурге, предвидеть и снимать различные ограничения в работе систем «Приразломной». Это обеспечивает более уверенный прогноз показателей разработки, повышает уровень контроля и безопасности производства, пояснили в «Газпром нефть шельфе».

    В 2021 году на месторождении была запущена сверхсложная скважина протяженностью свыше 6,6 км. В 2022 году запланировано строительство еще двух добывающих и одной нагнетательной скважин. Дальнейшая разработка месторождения, по информации «Газпром нефть шельфа», предполагает бурение еще более сложных скважин протяженностью свыше 6 км с индексом сложности направленного бурения (DDI*) более 7,05. (Прим. SeaNews: индекс сложности направленного бурения (DDI, Directional Difficulty Index) — показатель сложности траектории скважин. Индекс рассчитывается при проектировании траектории скважин и учитывает измеренную глубину по стволу, отход скважины от вертикали, параметры изменения пространственного угла и глубину скважины по вертикали. Индекс свыше 6,8 относит объекты к самой высокой— четвертой — категории сложности).

    Приразломное нефтяное месторождение расположено в юго-восточной части Баренцева моря в 60 км от берега. Начальные извлекаемые запасы нефти составляют 79 млн тонн. К промышленной разработке месторождения приступили в декабре 2013 года. Новый сорт нефти ARCO впервые поступил на мировой рынок в апреле 2014 года.

    Специально для разработки месторождения в России была создана морская ледостойкая стационарная платформа «Приразломная», которая обеспечивает выполнение всех технологических операций: бурение, добычу, хранение нефти, подготовку и отгрузку готовой продукции. Платформа рассчитана на эксплуатацию в экстремальных природно-климатических условиях, отвечает самым жестким требованиям безопасности и способна выдержать максимальные ледовые нагрузки.

     

    Фото: «Газпром нефть шельф»


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