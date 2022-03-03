Минтранс открыл «горячую линию» по обеспечению транспортной логистики

В целях поддержания бесперебойной доставки международных грузов Минтранс России 3 марта открыл «горячую линию» оперативного ситуационного центра по обеспечению транспортной логистики, сообщает пресс-служба ведомства.

На «горячую линию» могут обращаться заказчики грузоперевозок, а также логистические компании в случае возникновения проблемных вопросов, связанных с осуществлением международных грузовых перевозок между Россией и зарубежными государствами.

Номер «горячей» линии: +7 (499) 495-00-11. Режим работы: 08:00-20:00 мск.

Электронная почта для направления обращений: gruz@sicmt.ru.

Фото: сайт Минтранса