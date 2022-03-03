Kuehne + Nagel увеличил прибыль почти в 4 раза

Kuehne + Nagel опубликовал финансовые показатели за четвёртый квартал и 2021 год. Как отмечают в группе, компания значительно увеличила все свои ключевые показатели по сравнению с предыдущим годом.

4 квартал 2021

По итогам четвертого квартала 2021 года выручка по группе выросла на 98% до 11 млрд франков (11,9 млрд долларов), валовая прибыль – на 54% до 3 млрд франков (3,3 млрд долларов), EBITDA – на 151% до 1,3 млрд франков (1,4 млрд долларов), операционная прибыль – на 300% до 1,1 млрд франков (1,2 млрд долларов), чистая прибыль – на 280% до 813 млн франков (884,2 млн долларов). Чистый денежный поток составил 793 млн франков (862,5 млн долларов), на 24% больше, чем годом ранее.

В сегменте Sea Logistics выручка увеличилась на 137% до 4,6 млрд франков (5 млрд долларов), валовая прибыль – на 136% до 865 млн франков (940,8 млн долларов), операционная прибыль – на 352% до 538 млн франков (585,2 млн долларов).

В сегменте Air Logistics выручка выросла на 184% до 4,2 млрд франков (4,6 млрд долларов), валовая прибыль – на 164% до 989 млн франков (1,1 млрд долларов), операционная прибыль – на 237% до 522 млн франков (567,8 млн долларов).

В сегменте Road Logistics выручка увеличилась на 14% до 958 млн франков (1,04 млрд долларов), валовая прибыль – на 13% до 312 млн франков (339,4 млн долларов). Операционная прибыль сократилась на 21% до 19 млн франков (20,7 млн долларов).

В сегменте Contract Logistics выручка снизилась на 6% до 1,2 млрд франков (1,3 млрд долларов), валовая прибыль – на 9% до 859 млн франков (934,3 млн долларов). Операционная прибыль составила 42 млн франков (45,7 млн долларов) против операционного убытка в 2020 году в размере 18 млн франков (19,6 млн долларов).

2021 год

Выручка по группе за весь 2021 год выросла на 61% до 32,8 млрд швейцарских франков (35,7 млрд долларов), валовая прибыль – на 32% до 10 млрд франков (10,8 млрд долларов), показатель EBITDA – на 92% до 3,7 млрд франков (4 млрд долларов), операционная прибыль – на 175% до 2,9 млрд франков (3,2 млрд долларов). Чистая прибыль за 2021 год составила 2,2 млрд франков (2,4 млрд долларов), на 173% выше, чем годом ранее. Чистый денежный поток увеличился на 23% до 1,8 млрд франков (1,95 млрд долларов).

В сегменте Sea Logistics выручка увеличилась на 93% до 13,7 млрд франков (14,9 млрд долларов), валовая прибыль – на 94% до 2,8 млрд франков (3 млрд долларов), операционная прибыль – на 262% до 1,5 млрд франков (1,7 млрд долларов). Объем контейнерных перевозок в 2021 году составил 4,6 млн TEU и вырос на 2% по сравнению с предыдущим годом.

В сегменте Air Logistics выручка выросла на 108% до 10,8 млрд франков (11,8 млрд долларов), валовая прибыль – на 92% до 2,6 млрд франков (2,8 млрд долларов), операционная прибыль – на 131% до 1,2 млрд франков (1,3 млрд долларов). Объем перевозок за 2021 год составил 2,2 млн тонн (+55%).

В сегменте Road Logistics выручка увеличилась на 15% до 3,7 млрд франков (4,1 млрд долларов), валовая прибыль – на 15% до 1,3 млрд франков (1,4 млрд долларов), операционная прибыль – на 52% до 94 млн франков (102,2 млн долларов). Объем заказов в 2021 году составил 24,4 млн заказов, на 13% с лишним больше, чем годом ранее.

В сегменте Contract Logistics выручка сократилась на 6% до 4,6 млрд франков (5 млрд долларов), валовая прибыль – на 8% до 3,3 млрд франков (3,6 млрд долларов). Операционная прибыль выросла на 95% до 156 млн франков (169,7 млн долларов).