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Грузооборот российского транспорта, январь 2022: перевозки выросли на 2,5%
03.03.2022

Грузооборот российского транспорта, январь 2022: перевозки выросли на 2,5%

    • Объем перевозок грузов российским транспортом за январь 2022 года составил 557,5 млн тонн – на 2,5% больше показателя аналогичного месяца прошлого года.

    По данным Росстата, перевозки автотранспортом увеличились по сравнению с уровнем января 2021 года на 2,6% и составили 342,7 млн тонн.

    Перевозки железнодорожным транспортом по итогам отчетного периода достигли 104,2 млн тонн, что на 3% больше показателя января прошлого года.

    Транспортировка трубопроводным транспортом составила 104,3 млн тонн – на 0,7% ниже показателя января прошлого года. При этом объем прокачки газопроводным транспортом сократился на 9,5% и составил 54,1 млн тонн. Увеличился объем прокачки нефтепроводным транспортом – на 10,7% (до 46,1 млн тонн) и нефтепродуктопроводным – на 13% (до 4,1 млн тонн).

    Перевозки морским транспортом по итогам января текущего года были на уровне 1,72 млн тонн – на 17% больше, чем в январе 2021 года.

    Перевозки внутренним водным транспортом выросли в 2,2 раза и составили 4,43 млн тонн.

    Объем перевозок воздушным транспортом составил 113 тыс. тонн. По сравнению с показателем января 2021 года авиаперевозки выросли на 13%.

    Отметим, что в январе в сравнении с предыдущим месяцем почти по всем видам транспорта наблюдается отрицательная динамика. Только перевозки внутренним водным транспортом показали существенный рост.


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