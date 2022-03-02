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MSC покупает еще пять подержанных контейнеровозов
02.03.2022

MSC временно прекращает прием букингов на/из России

    • Mediterranean Shipping Company сообщила, что с 1 марта временно прекращает приме букингов на все грузы на/из России, включая Балтику, Черное море и Дальний Восток.

    При это продолжится прием букингов на доставку товаров первой необходимости, таких как продукты питания, медицинское оборудование и гуманитарные грузы.

    При необходимости MSC будет связываться с клиентами напрямую по вопросам грузов, связанных с Россией, которые находятся в процессе доставки, говорится в сообщении линии.

    Фото: Shipspotting

     


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