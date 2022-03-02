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ExxonMobil выходит из проекта «Сахалин-1»
02.03.2022

ExxonMobil выходит из проекта «Сахалин-1»


    • ExxonMobil прекратит работу на проекте «Сахалин-1». Компания управляет проектом «Сахалин-1» от имени международного консорциума российских, японских и индийских компаний. «В связи с последними событиями мы начинаем процесс прекращения деятельности и разрабатываем шаги по выходу из проекта «Сахалин-1″», – говорится в заявлении компании.

    «Как оператор «Сахалина-1» мы обязаны обеспечить безопасность людей, защиту окружающей среды и непрерывность операций, – отмечают в ExxonMobil. – Наша роль оператора выходит за рамки инвестиций в акционерный капитал. Процесс прекращения операций необходимо будет тщательно контролировать и тесно координировать с соучредителями, чтобы обеспечить его безопасную реализацию. Учитывая текущую ситуацию, ExxonMobil не будет инвестировать в новые разработки в России».

    Напомним, в проект «Сахалин-1» входят несколько акционеров – ExxonMobil с долей участия 30%, «Роснефть» с 20%, японская Sodeco с 30% и индийская ONGC с 20%. Оператором проекта является дочка Exxon Mobil – Exxon Neftegas Limited. Ресурсной базой проекта являются месторождения Чайво, Одопту и Аркутун-Даги, расположенные на шельфе Охотского моря к северо-востоку от Сахалина, Экспорт нефти осуществляется с терминала Де-Кастри мощностью 12 млн тонн в год. Первая нефть была отгружена с терминала в 2006 году. Выносной причал высотой 60 метров расположен в шести километрах от берега.

     

    Фото: «Роснефть»

     


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