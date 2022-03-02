Грузооборот Дальневосточного бассейна в январе 2022 года: выросла перевалка ро-ро

В январе 2022 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 7,2% относительно показателя января 2021 года.

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Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, положительная динамика наблюдается практически по всем направлениям. Экспорт вырос на 2,5%, каботаж – на 12,2%. В импорте было перевалено на 99,7% больше, чем годом ранее. Транзит, напротив, снизился на 69,4%.

В январе 2022 года доля Дальневосточного бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 25,8%.

В структуре грузооборота портов Дальневосточного бассейна почти 75% приходилось на уголь и нефтеналивные грузы. При этом в январе 2022 года доля угля и кокса составляла 39,5%, нефти и нефтепродуктов – 25,4% и 7% соответственно от общего объема перевалки. На грузы в контейнерах приходилось 11,3%.

Самая высокая динамика была в сегменте химических и минеральных удобрений, перевалка которых выросла в 2,4 раза. Грузов на паромах было обработано на 94,3% больше, чем в январе 2021 года, оборот накатных грузов (ро-ро) вырос на 81%.

Наибольшее снижение объемов произошло в перевалке металлолома (-47,7%), цветных металлов (-35,3%) и зерна (-26,8%).

В январе 2022 года доля порта Восточный в общем грузообороте Дальневосточного бассейна составляла 37,4%, Ванино обработал 15,5%, на Владивосток приходилось 14,1%.

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