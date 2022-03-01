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Великобритания закрыла порты для российских судов
01.03.2022

Великобритания закрыла порты для российских судов


    • Министерство транспорта Великобритании заявило, что «не считает приемлемым, чтобы российские суда продолжали заходить в британские порты».

    28 февраля ведомство опубликовало письмо, в котором обращается к портам с просьбой с этой даты не предоставлять доступ любому судну, если они имеют основание полагать, что это судно:

    — принадлежит, контролируется, зафрахтовано или управляется любым лицом, связанным с Россией;

    — принадлежит, контролируется, зафрахтовано или управляется «обозначенными лицами»;

    — ходит под российским флагом;

    — зарегистрировано в России.

    «Морской сектор является основополагающим для международной торговли, и мы должны сыграть свою роль в ограничении экономических интересов России», – говорится в документе.

    Министерство транспорта Великобритании обещает портам страны помогать в выявлении судов, подпадающих под вышеуказанные категории, и напрямую связываться с соответствующими портами при выявлении судов, следующих в порты Великобритании, которые подпадают под вышеуказанные категории.

    «В настоящее время разрабатываются более расширенные санкции против российского судоходства, о дальнейших деталях будет сообщено в ближайшее время», – заявило министерство.

    Письмо Министерства транспорта Великобритании


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