Великобритания закрыла порты для российских судов

Министерство транспорта Великобритании заявило, что «не считает приемлемым, чтобы российские суда продолжали заходить в британские порты».

28 февраля ведомство опубликовало письмо, в котором обращается к портам с просьбой с этой даты не предоставлять доступ любому судну, если они имеют основание полагать, что это судно:

— принадлежит, контролируется, зафрахтовано или управляется любым лицом, связанным с Россией;

— принадлежит, контролируется, зафрахтовано или управляется «обозначенными лицами»;

— ходит под российским флагом;

— зарегистрировано в России.

«Морской сектор является основополагающим для международной торговли, и мы должны сыграть свою роль в ограничении экономических интересов России», – говорится в документе.

Министерство транспорта Великобритании обещает портам страны помогать в выявлении судов, подпадающих под вышеуказанные категории, и напрямую связываться с соответствующими портами при выявлении судов, следующих в порты Великобритании, которые подпадают под вышеуказанные категории.

«В настоящее время разрабатываются более расширенные санкции против российского судоходства, о дальнейших деталях будет сообщено в ближайшее время», – заявило министерство.

Письмо Министерства транспорта Великобритании