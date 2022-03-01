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«Русмарин» назначен агентом Mann Lines
01.03.2022

«Русмарин» назначен агентом Mann Lines

    • В конце прошлого года «Русмарин» был официально назначен агентом морской линии Mann Lines.

    Mann Lines является неоперирующим перевозчиком (NVOCC) специализируется на европейских маршрутах и имеет возможность выгрузки контейнеров на любом терминале в порту Санкт-Петербург.

    В качестве агента линии «Русмарин» уже организовал перевозку нескольких партий контейнеров. В частности, 24 февраля на «Первый контейнерный терминал» на борту судна «Elbwave» прибыли семь 40′ контейнеров с кормом для домашних животных. Груз пришел из Бельгии и далее проследует автотранспортом в Москву. В ближайшее время ожидается еще одна партия из четырнадцати 40′ контейнеров из Бельгии.

    Напомним, ГТК «Русмарин» ведет свою историю с создания в 1991 году первого независимого морского агентства в порту Санкт-Петербург. В течение 30 лет работы компания выступала агентом таких линий как «Марас Линия», P&O Containers, NYK Line, OPDR.

    Mann Lines основана в 1956 году и осуществляет перевозки контейнеров и ро-ро грузов в Северном и Балтийском морях. Офисы линии открыты в Великобритании, Германии, Нидерландах, Польше, Эстонии, Финляндии, России и Латвии.

    Фото: Shipspotting

     


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