«Русмарин» назначен агентом Mann Lines

В конце прошлого года «Русмарин» был официально назначен агентом морской линии Mann Lines.

Mann Lines является неоперирующим перевозчиком (NVOCC) специализируется на европейских маршрутах и имеет возможность выгрузки контейнеров на любом терминале в порту Санкт-Петербург.

В качестве агента линии «Русмарин» уже организовал перевозку нескольких партий контейнеров. В частности, 24 февраля на «Первый контейнерный терминал» на борту судна «Elbwave» прибыли семь 40′ контейнеров с кормом для домашних животных. Груз пришел из Бельгии и далее проследует автотранспортом в Москву. В ближайшее время ожидается еще одна партия из четырнадцати 40′ контейнеров из Бельгии.

Напомним, ГТК «Русмарин» ведет свою историю с создания в 1991 году первого независимого морского агентства в порту Санкт-Петербург. В течение 30 лет работы компания выступала агентом таких линий как «Марас Линия», P&O Containers, NYK Line, OPDR.

Mann Lines основана в 1956 году и осуществляет перевозки контейнеров и ро-ро грузов в Северном и Балтийском морях. Офисы линии открыты в Великобритании, Германии, Нидерландах, Польше, Эстонии, Финляндии, России и Латвии.

Фото: Shipspotting