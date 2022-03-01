Подходы к порту «Лавна» в Мурманске углубят

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на дноуглубление акватории и водных подходов к комплексу перегрузки угля «Лавна» в морском порту Мурманск и выдала положительное заключение.

По информации Главгосэкспертизы, проектом предусмотрено дноуглубление акватории и водных подходов к комплексу перегрузки угля «Лавна». Проектируемый участок работ расположен у западного побережья Кольского залива в районе устья реки Лавна, между поселками Мишуково и Междуречье. Проектная отметка дна на внешних подходах составляет минус 21,15 м. После проведения работ проектная отметка дна в районе маневрово-операционной акватории причалов составит минус 20,9 м. Общая площадь дноуглубления – свыше 210,5 тыс. кв. м. Для движения максимального расчетного судна проектом также предусмотрено разворотное место диаметром 550 метров. Генеральный проектировщик – АО «ЛенМорНИИпроект».

Напомним, строительство морского торгового порта «Лавна» стартовало осенью прошлого года. Первоначально порт «Лавна» задумывался как угольный терминал, однако в дополнение к основному профильному грузу рассматривается возможность перевалки генеральных грузов в контейнерах.

Завершить строительство планируется к 2023 году.