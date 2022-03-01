Отечественные рефы

Четыре рефрижераторных контейнера, изготовленных Омским заводом транспортного машиностроения концерна «Уралвагонзавод», переданы в аренду транспортной компании, которая специализируется на перевозке различных грузов по России и за рубежом, сообщила пресс-служба «Ростеха».

Контейнеры «Омсктрансмаша» полностью подходят для транспортировки скоропортящихся и замороженных продуктов, требующих особых температурных условий. Они оборудованы холодильной установкой, которая позволяет поддерживать температуру в диапазоне от –23 до +15 градусов Цельсия и необходимый уровень влажности, что гарантирует сохранность грузов. Рефконтейнеры могут сутки работать в автономном режиме без подключения к источнику питания, имеют повышенную прочность и могут использоваться на всех видах транспорта.

Все заявленные характеристики были подтверждены в ходе испытаний, проведенных под контролем Российского морского регистра судоходства. На основании этого в январе 2021 года АО «Омсктрансмаш» получило допуск к серийному производству рефрижераторных контейнеров. В апреле прошлого года образцы успешно прошли опытную эксплуатацию в двух крупных российских логистических компаниях.

«Сегодня рефрижераторные контейнеры востребованы на рынке грузоперевозок. Использование наших рефконтейнеров в реальных условиях показало, что все внутренние системы работают без сбоев, претензий по их эксплуатационным качествам не возникло», – сказал генеральный директор «Омсктрансмаша» Игорь Лобов.

Фото: АО «Омсктрансмаш»